Москва, , 10:42 — REGNUM Издательство Hobby World выпустит на русском языке приключение Baldur's Gate: Descent Into Avernus для настольной ролевой игры Dungeons & Dragons. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа сообщают в пресс-службе компании.

Обложка приключения Пресс-служба Hobby World

Descent Into Avernus — это сюжетный приквел будущей ролевой игры Baldur's Gate от Larian Studios. В нём игрокам предстоит спуск на первый круг Ада, сражения с ордами демонов, а также смертельные гонки в стиле «Безумного Макса».

Издательство сообщает, что приключение рассчитано на персонажей с 1 по 13 уровень. В России релиз Baldur's Gate: Descent Into Avernus состоится до конца 2020 года.

Стоит также отметить, что это приключение легло в основу дополнения Avernus для массовой многопользовательской ролевой игры Neverwinter. В нём геймерам встретятся сюжет, основные персонажи и локации из настольного первоисточника.

Напомним, дата релиза Baldur's Gate 3 пока неизвестна. Игра будет доступна только на PC.

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