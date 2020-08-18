Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге подтвердили еще 19 смертельных исходов заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом 18 августа сообщили в федеральном оперативном штабе.

Таким образом после короткого перерыва Петербург «вернул себе» непочетное первое место по суточной смертности от коронавирусной инфекции. Для сравнения: в Москве сообщили об 11 смертях за сутки, во всех остальных регионах смертей было менее десяти за сутки или не было совсем.

С учетом новых данных в Санкт-Петербурге список жертв COVID-19 к настоящему времени составляет 2276 человек. Речь только о тех, у кого коронавирусная инфекция признана основной причиной смерти. Тех, у кого она стала одним из способствовавших летальному исходу заболеваний, еще больше.

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За последние сутки в РФ подтверждено 132 летальных случая. За весь период по России умерли от инфекции 15 872 человека.

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