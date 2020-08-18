Самара, , 10:47 — REGNUM Для перехода к третьему этапу снятия ограничений, введенных для недопущения распространения коронавируса в Самарской области, необходимо, чтобы улучшившаяся ситуация оставалась стабильной на протяжении порядка пяти дней. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, вопросы предупреждения завоза и распространения коронавируса в регионе были рассмотрены на очередном заседании оперативного штаба области. При этом было отмечено, что показатели второго этапа снятия ограничений стабильны. В настоящий момент в регионе темп прироста заболеваемости COVID-19 колеблется в пределах 0,6−0,7.

По словам главного государственного санитарного врача Самарской области Светланы Архиповой, это является хорошим показателем. Но его нужно поддерживать и работать над его уменьшением. При этом в Новокуйбышевске, Самаре, Сызрани, Ставропольском и Исаклинском районе зафиксированы показатели заболеваемости COVID-19 выше среднеобластных. Поэтому в этих районах нужно усилить соблюдение масочного режима.

Отмечается, что по области зафиксировано снижение заболеваемости внебольничной пневмонией на 10,6% в сравнении с предыдущей неделей. А свободный коечный фонд для лечения больных коронавирусной инфекцией составляет сейчас более 99%.

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