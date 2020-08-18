Пермь, , 10:42 — REGNUM В Перми Роспотребнадзор дал разрешение на проведение спортивного марафона 5−6 сентября. Пермский марафон пройдет в четвертый раз, но с учетом текущей эпидситуации, сообщает пресс-служба мэрии.

Организаторы мероприятия выбрали красивую дату для старта регистрации на марафон — 20.02.2020 . Регистрацию уже прошли 3,2 тыс. человек. Пандемия поставила проведение марафона под вопрос. В настоящее время разрешение на проведение марафона получено. Однако организаторы должны выполнить санитарные требования для безопасности участников. В частности, предусмотрен входной фильтр (у всех участников будут измерять температуру). Каждого спортсмена обеспечат маской.

Старт и финиш забегов традиционно запланирован в районе Театра-Театра. Старты разделят во времени. Отдельно побегут участники дистанции 10 км, отдельно — участники дистанций 21,1 км и 42,195 км. Также в разное время состоится старт участников дистанций 5 км и 3 км, участников заезда на колясках (200 метров). Дети пробегут дистанцию в 1 км 5 сентября.

Трасса марафона пройдет по центральным улицам Перми, а общий призовой фонд марафона составит 2,8 млн рублей.

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