Новосибирск, , 10:34 — REGNUM В Новосибирской области в больницы из-за укусов клещей уже обратились 19 796 человек, в том числе 5949 детей до 18 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уточняется, что официально зарегистрировано 79 случаев клещевого энцефалита и 87 случаев клещевого боррелиоза. Для сравнения, в 2019 году на эту же дату было зарегистрировано 114 случаев клещевого энцефалита и 110 случаев боррелиоза.

«В специализированных лабораториях исследовано 17 262 клещей, снятых с людей, из них заражённых вирусом клещевого энцефалита — 3,7%, боррелиями — 60,3%», — отметили в ведомстве.

Отметим, что с начала 2020 года против клещевого энцефалита привито 318 322 человека.