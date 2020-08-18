Каир, , 10:38 — REGNUM Активисты по правам человека призвали правительство Египта освободить группу популярных в социальной сети TikTok женщин, которые были заключены в тюрьму за создание видеороликов, которые «нарушают семейные ценности Египта». Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, пятерых видеоблогеров посадили в тюрьму после публикации в социальных сетях роликов, в которых они танцуют в модной одежде.

Женщины были приговорены к двум годам тюремного заключения и оштрафованы почти на 20 000 долларов США каждая.

«Мы были в полном шоке. Она не сделала ничего плохого — моя сестра не преступница», — заявила Рахма Аль-Адхам, говоря о своей младшей сестре Маваде, студентки и блогере в Tik Tok, которая была осуждена в прошлом месяце.

«Она только хотела быть знаменитой и популярной», — сказала она корреспондентам ВВС.

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