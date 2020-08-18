Ташкент, , 10:32 — REGNUM На 229-м километре международной автомагистрали Ташкент — Ош просел участок автомобильной дороги, сообщает 18 августа агентство Kun. uz со ссылкой на ГУБДД МВД республики.

По данным ведомства, на участке ведутся ремонтные работы. Для движения транспорта оставили одну полосу движения. В МВД призвали водителей следовать по участку в соответствии с дорожными знаками.

Отметим, автомобильная дорога из Ташкента в Андижан проходит через перевал «Камчик». Время в пути составляет 5−6 часов. Ежегодный поток транспорта оценивается в 22 тыс. автомобилей. Здесь планируется построить платный участок дороги.