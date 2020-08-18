Кострома, , 10:31 — REGNUM У костромского журналиста, работавшего на митинге, изъяли флеш-карты памяти для фотоаппарата, сообщает Kostroma.news. Инцидент произошёл 15 августа на площади Широкова в Костроме.

Изъятие карт памяти у журналиста Молоторенко. Фото Ирины Назаровой

Фотокорреспондент интернет-журнала «7×7» Алексей Молоторенко, снимавший митинг регионального отделения КПРФ «За честные выборы!», был остановлен полицейскими. Их вызвала женщина, присутствующая рядом с местом проведения публичной акции.

«Какая-то дама пожаловалась, что она попала в кадр, когда сидела на скамейке в парке, и что я специально её сфотографировал. Результат: составили акт обыска (досмотра), и у меня изъяли флеш-накопители с отснятым материалом. Причём именно изъяли, сам я их им не отдавал», — написал на личной странице в Facebook журналист.

Полицейские пояснили, что подозревают корреспондента в незаконном сборе сведений о частной жизни гражданки (статья 137 УК РФ). После того как журналист отказался отдавать накопители, один из стражей порядка достал флэш-карты из его кармана.

ИА REGNUM обратилось за объяснениями в УМВД России по Костромской области. В территориальном органе министерства отказались комментировать ситуацию, пояснив, что «сотрудники полиции собрали материалы, которые в ближайшее время будут направлены в СУ СКР России по Костромской области для принятия процессуального решения».

По мнению руководителя Центра защиты прав СМИ Галины Араповой, права фотокорреспонденты были нарушены. Вести фото‑ и видеосъёмку в общественном месте может любой желающий.

«Здесь, безусловно, есть нарушение права журналиста на доступ к информации и на производство записи. Журналист имеет право присутствовать на любых массовых мероприятиях. Вести фотосъемку, видеозапись — его профессиональное право, гарантированное статьёй 47 закона о СМИ. Молоторенко осуществлял обычную журналистскую деятельность. То, что мы наблюдаем — у него провели личный досмотр, составили протокол — на это не было ни малейшего основания. Это квалифицируется как воспрепятствование профессиональной деятельности (статья 144 УК РФ). Иногда правоохранительные органы ведут себя крайне по-хамски и считают, что им всё позволено. На такие действия необходимо указывать и отвечать в рамках закона. В нормальном обществе таких ситуаций происходить не должно. Центр защиты прав СМИ ведёт это дело. Мы будем обжаловать незаконный досмотр и защищать право Молоторенко, нарушенное сотрудниками полиции», — сообщила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Галина Арапова.

Напомним, что аналогичный инцидент с фотокорреспондентом произошёл в сентябре 2019 года. Тогда Молоторенко был задержан из-за съёмки ворот здания Росгвардии.

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