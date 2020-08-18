Тула, , 10:31 — REGNUM Работа регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Тульской области продлена до конца 2020 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, заявил губернатор Алексей Дюмин на заседании оперштаба 17 августа.

«В регионе отменено большинство ограничений. На данном этапе нам важно не допустить осложнения ситуации. Поэтому необходимо неукоснительно соблюдать все требования Роспотребнадзора. Мы продлеваем требования об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции в закрытых помещениях, а также запрет на проведение массовых мероприятий. Работа регионального штаба по коронавирусу продлевается до нового года», — сообщил Алексей Дюмин.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Тульской области за период пандемии подтверждено 8857 случаев заражения коронавирусом, 7533 выздоровели, 293 человека скончались.