Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтвердили 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 18 августа сообщили в федеральном оперативном штабе. Петербург остается на второй строчке по числу новых заражений, вслед за Москвой.

Новый показатель на два случая меньше того, о чем было заявлено днем ранее. В целом на уровне, близком к 160 случаям, статистика суточной заболеваемости держится уже с 1 августа.

Нарастающим итогов в Петербурге выявлено 34 325 случаев коронавирусной инфекции за всё время пандемии, начиная с первых чисел марта.

Количество выздоровевших от COVID-19 петербуржцев увеличилось за сутки на 83 пациента и достигло 24 707 человек за всё время.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13 453 человека. Под медицинским наблюдением находится 344 человека, из них 159 — в обсерваторе.

За последние сутки в России подтверждено 4748 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах. Нарастающим итогом зарегистрировано 932 493 случая (+0,5% за сутки) в 85 регионах.

За прошедшие сутки в РФ выписано по выздоровлению 6527 человек. За весь период выписано России 742 628 человек.

Напомним, что Петербург находится на втором этапе снятия ограничений, вееденных из-за пандемии.

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