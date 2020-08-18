Ставрополь, , 10:25 — REGNUM В Ставропольском крае за минувшие сутки скончались еще три человека, у которых был диагностирован коронавирус. Общее число смертей от COVID-19 достигло 200. Такие данные привел 18 августа в своем Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

За прошедший день число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло еще на 128. Стоит отметить, что высокий прирост числа заболевших COVID-19 в крае фиксируется уже больше месяца, а в последние пять дней он составляет в районе 130 человек в сутки.

Общее число выявленных за все время пандемии носителей инфекции на Ставрополье достигло 10 345 человек. Выздоровели за это время 6903 пациента (+64 за прошедший день).

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