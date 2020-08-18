Симферополь, , 10:24 — REGNUM В Республике Крым пациентов с внегоспитальными пневмониями будут госпитализировать для лечения коронавирусной инфекции без подтвержденного теста, сообщили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения

«Пациенты с внегоспитальными пневмониями с установленным клиническим диагнозом новая коронавирусная инфекция могут направляться на госпитализацию в медицинские организации Республики Крым, в которых осуществляется лечение пациентов с коронавирусом, даже без лабораторно подтвержденного теста. Клинический диагноз устанавливается по выявленным клиническим признакам заболевания», — сообщили в минздраве.

Изменения уже внесены в приказ министерства. Решение принято на основе рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтвердились у 1820 пациентов, 1245 человек выздоровели. 21 скончался.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму коронавирус выявили ещё у 36 человек