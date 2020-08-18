Екатеринбург, , 10:27 — REGNUM Победителей музыкальной школы для подростков Ural Music School определят по итогу онлайн-концерта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы проекта.

Школа стартовала 17 августа 2020 года. В течение двух недель молодых участников научат создавать музыкальное шоу, и 30 августа им предстоит показать, чего они достигли за время обучения. Концерт пройдёт в Екатеринбурге, увидеть его можно будет онлайн.

В числе жюри — музыкальные исполнители Нейромонах Феофан и Максим Свобода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отложили музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки» из-за пандемии COVID-19.

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