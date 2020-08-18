Москва, , 10:22 — REGNUM Министерство труда РФ не получало предложений о введении оплачиваемого выходного дня 1 сентября для родителей первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«К настоящему моменту в Минтруд данное предложение не поступало. При поступлении оно будет рассмотрено в установленном порядке с учетом мнений работников и работодателей», — заявили в пресс-службе ведомства агентству РИА Новости.

Там также напомнили, что на сегодняшний день Трудовой кодекс РФ позволяет оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск или подгадать свой календарный оплачиваемый отпуск так, чтобы первый день осени выпадал на него.

В Минтруде подчеркнули, что работодатель может разрешить работникам отсутствовать на 1 сентября в случае наличия локальных актов или договоров: «Такая практика есть на ряде предприятий, где выходной для родителей школьников или первоклассников установлен отраслевыми соглашениями, коллективными договорами или локальными актами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты Института прогрессивного образования выступили с идеей о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного 1 сентября родителям, у которых ребёнок пойдёт в первый класс. Эксперты сослались на результаты опросов, согласно которым 56% родителей будут сопровождать детей в первый класс, а 83% для этого придётся отпрашиваться на работе.