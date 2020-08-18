Москва, , 10:20 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения России не получило предложение о введении дополнительных оплачиваемых выходных для родителей первоклассников, 18 августа сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что готовы рассмотреть этот вопрос совместно с работниками и работодателями в установленном порядке. В министерстве напомнили, что действующее законодательство позволяет оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск.

Ранее глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила ввести 1 сентября дополнительный оплачиваемый выходной для родителей первоклассников.