Оренбург, , 10:20 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 18 августа, референс-центр подтвердил 100 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,15 (на 17 августа — 1,1), а коэффициент распространения — 0,9 (на 17 августа — также 0,9). С начала пандемии в регионе выявлено 8 787 носителей SARS-CoV-2.

С конца марта 2020 года в Оренбуржье выполнено 434,4 тысячи лабораторных исследований тестов на коронавирус. На 100 тыс. населения приходится 22 199,6 анализов.