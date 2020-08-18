Кострома, , 10:16 — REGNUM В Костромской области по официальным данным зафиксировано еще 28 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб региона. Данные приводятся на утро 18 августа.

Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 2976 жителей региона, уже выздоровели 2115 человек и умерли 34 больных. За прошедшие сутки выписано 47 костромичей. Лечение в больницах продолжают 118 пациентов, ещё 709 заражённых справляются с SARS-CoV-2 дома.

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