Вашингтон, , 10:16 — REGNUM В игре Ghost of Tsushima появится кооперативный многопользовательский режим под названием Legends («Легенды»). Об этом 17 августа сообщило издание Eurogamer.

В Legends можно будет играть вдвоём (сюжетный режим) и вчетвером (режим на выживание). Сообщается, что каждый игрок возьмёт на себя управление персонажем одного из классов: самурай, охотник, ронин и ассасин.

Напомним, Ghost of Tsushima — это экшен-игра, разработанная американской студией Sucker Punch. Её релиз состоялся в июле 2020 года.

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