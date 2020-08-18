Новосибирск, , 10:13 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 18 августа, за минувшие сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выписаны 52 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год, 67 лет, 91 год и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе скончались 319 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 57 человек, на ИВЛ — восемь пациентов».

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 10 724 случая заражения коронавирусом, 9 385 пациентов выписаны с выздоровлением.