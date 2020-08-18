Москва, , 10:12 — REGNUM Обвиняемого в совершении смертельного ДТП актёра Михаила Ефремова доставили на очередное заседание в Пресненский суд Москвы, передаёт 18 августа корреспондент ИА REGNUM.

Прибыв, Ефремов не стал отвечать на вопросы журналистов и прошёл в здание суда, где состоится заседание, перенесённое с 11 на 18 августа из-за госпитализации актёра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром к Ефремову домой пришли приставы, в сопровождении которых он дошёл до легкового автомобиля ФСИН России т отправился на суд.

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