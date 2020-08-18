Джакарта, 18 августа 2020, 10:13 — REGNUM В министерстве юстиции и прав человека Индонезии заявили, что предоставление помилования 119 175 заключенным позволило стране сэкономить 176 млрд рупий ($11,9 млн), сообщает Antara.
Помилование заключенным было предоставлено в рамках празднования 75-летия независимости Индонезии 17 августа 2020 года.
Между тем, тысячи других заключенных получили смягченные приговоры различной степени тяжести.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный консул Индонезии в Торонто Леонард Хутабарат призвал индонезийские высшие учебные заведения сотрудничать с Канадой в разработке медицинских и сельскохозяйственных технологий.
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