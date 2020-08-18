Иваново, , 10:12 — REGNUM Работа бань и саун разрешена в Ивановской области, соответствующие изменения внесены в указ «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» 17 августа, сообщили в пресс-службе правительства региона. Ранее в заведениях могли предоставляться только общегигиенические душевые услуги.

Также отдельным постановлением правительства внесены изменения в регламенты работы музеев, общественного транспорта, такси, автозаправочных станций и объектов спортивной инфраструктуры. Музеи и выставочные центры получили разрешение на организацию индивидуальных экскурсий — при соблюдении дистанции и других правил безопасности. Сотрудники музеев должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и использовать их во время общения с посетителями.

Водителей такси, в соответствии с новыми требованиями регламента, не могут быть допущены к работе без средств защиты органов дыхания и кожи рук — перчаток или антисептиков, обеспечить их средствами защиты должен работодатель. Такие же изменения внесены в регламент работы общественного транспорта.

На АЗС требуется установить регулярный контроль за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности — в частности, соблюдения социальной дистанции между клиентами, использования средств индивидуальной защиты, контроля за потоками входящих и выходящих клиентов. Автозаправочные станции обязаны обеспечить средствами индивидуальной защиты своих работников и не допускать сотрудников к работе без них.