Киев, , 10:13 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 1616 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 18 августа специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По данным ресурса, за сутки в стране 27 человек скончались из-за последствий, вызванных COVID-19.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 94 436 случаев заражения, 2116 летальных случаев. Выздоровели 48 925 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Умани Александр Цебрий не исключил блокады города, если туда массово приедут хасиды для празднования еврейского Нового года.

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