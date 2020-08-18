Москва, , 10:09 — REGNUM Сегодня, 18 августа, президент РФ Владимир Путин поздравил всероссийскую общественную организацию «Русское географическое общество» (РГО) со 175-летием со дня образования, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил, что РГО принимало участие в организации морских и сухопутных экспедиций, было инициатором становления заповедного дела, открытия первых в России высших учебных заведений и музеев географического профиля.

«Дружной командой РГО реализованы многие масштабные и востребованные временем проекты в научно-исследовательской, информационной, природоохранной сферах», — подчеркнул Путин и пожелал коллективу воплощения в жизнь намеченных планов.

Справка ИА REGNUM: Русское географическое общество основано по приказу императора Николая I в 1845 году. В настоящее время президентом РГО является министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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