Псков, , 10:15 — REGNUM В Псковской области за последние сутки подтвердили 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на два случая больше, чем было выявлено днем ранее.

Как сообщили 18 августа в областном оперативном штабе, общее число фактов инфицирования за всё время пандемии составляет в Псковской области 4242 случая.

Выздоровел 2971 человек, за последние сутки никого из ранее заболевших не выписывали.

На одну фамилию в Псковской увеличился список смертельных исходов COVID-19 — в нем теперь значится 60 человек.

На данный момент проведено 74 173 исследований на наличие вируса, в том числе 604 теста — за последние сутки.

Как отметил губернатор региона Михаил Ведерников, новые случаи заражения за последние сутки выявлены в активных очагах, еще один случай — в Псковской областной клинической больнице.

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