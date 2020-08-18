Симферополь, , 10:04 — REGNUM 36 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось на территории Республики Крым за минувшие сутки, об этом 18 августа на странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 17 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции. 21 из них выявлен при обращении за медицинской помощью, 9 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 — при скрининге здорового населения (в том числе 1 человек — прибывший из другого субъекта)», — уточнил Аксёнов.

С 21 марта в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 1820 человек, выздоровели 1245 из них, скончался 21 пациент.

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