Воронеж, , 09:59 — REGNUM Смерти троих пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом зарегистрированы за минувшие сутки в Воронежской области, данные опубликованы региональным оперативным штабом 18 августа.

За сутки в регионе подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом. 220 пациентов выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе с 19 марта по 18 августа положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 12 847 человек. Выписаны 11 220 пациентов, которым заражение подтвердили с помощью тестов, и ещё 2135 человек, которым диагноз поставили с помощью компьютерного томографа. Скончались за период пандемии в регионе 113 пациентов.