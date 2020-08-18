Москва, , 09:58 — REGNUM Актёра Михаила Ефремова везут на судебное заседание, передаёт 18 августа корреспондент ИА REGNUM.

Утром к нему домой пришли приставы. В их сопровождении Ефремов прошёл до легкового автомобиля ФСИН России, сел в салон. На вопросы журналистов о своём самочувствии Ефремов не отвечал.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаила Ефремова госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. В дальнейшем диагноз не подтвердился.

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