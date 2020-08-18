Ростов-на-Дону, , 09:56 — REGNUM В Ростовской области ещё один населённый пункт оздоровили от бруцеллёза крупного рогатого скота. Карантин снят на хуторе Гусев Каменского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Опасная инфекция была обнаружена в марте 2020 года в нескольких личных подсобных хозяйствах на хуторе Гусев Каменского района. Около шести месяцев понадобилось специалистам, чтобы не допустить распространения болезни и избавить населённый пункт от бруцеллёза.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в июле 2020 года из-за вспышки бруцеллёза крупного рогатого скота установлен карантин на хуторе Павловка Тарасовского района, а также в посёлках Малые Озера, Красная Дубрава и на хуторе Осиновском Советского района.

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