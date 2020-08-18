Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM В Свердловском областном суде пройдёт предварительное слушание по уголовному делу об убийстве двух девушек на Уктусе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловской области.

Заседание пройдёт в закрытом режиме. Будет решено, в каком составе будут рассматривать дело Алексея А., обвиняемого в убийстве — с участием присяжных или судьёй единолично. Ранее обвиняемый ходатайствовал об участии присяжных.

Также на заседании рассмотрят другие процессуальные вопросы. На сегодняшнем слушании потерпевших не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство произошло в августе 2018 года. Девушек расстреляли из винтовки. Подозреваемого задержали лишь в декабре 2019 года.

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