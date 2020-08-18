Майкоп, , 09:50 — REGNUM В Адыгее попался при получении взятки один из сотрудников МЧС. Его задержали при передаче ему денежных средств от представителя бизнеса, сообщили 18 августа в пресс-службе СКР по региону.

Как установлено следователями, руководитель одного из структурных подразделений ГУ МЧС России по Республике Адыгея в августе 2020 года получил некую сумму, которая не оглашается, из рук предпринимателя, в обмен пообещав ему «общее покровительство в деятельности по огнезащитной обработке металлических конструкций», являющихся собственностью бизнес-предприятия.

По факту взятки было возбуждено уголовное дело. По статье УК РФ за получение незаконного вознаграждения при исполнении служебных обязанностей виновному грозит до восьми лет тюрьмы со штрафом.