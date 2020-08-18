Москва, , 09:48 — REGNUM Спрос российских туристов на организованные туристические поездки в Белоруссию просел более чем на 70%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Российские туроператоры отмечают, что в Белоруссию обычно едут в санатории на лечение. Прием заявок на туры приостановился после 9 августа 2020 года, дня выборов президента Белоруссии.

Вообще отменяют забронированные поездки в эту страну в основном самостоятельные туристы и те туристы, которые бронировали через агентов отдельно гостиницы в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Республиканский Союз туристических организаций (РСТО) Белоруссии считает, что турбизнесу и многим отраслям экономики наносится огромный ущерб.

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