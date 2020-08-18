Брянск, , 09:51 — REGNUM Кражу коровы с пастбища раскрыли полицейские Суражского района Брянской области. Подозреваемые похитили животное для праздничного застолья, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники забили корову на пастбище и с помощью трактора уволокли тушу. Полицейские установили личности предполагаемых похитителей — к преступлению оказались причастны 44-летний местный житель и его 50-летний родственник. При обыске в доме подозреваемого обнаружили разделанную тушу животного и часть снятой шкуры. Один из злоумышленников признался, что мясо потребовалось для праздничного стола по случаю проводов его сына в армию.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.