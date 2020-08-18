Копенгаген, , 09:43 — REGNUM Стало известно, какие режимы появятся в предстоящей игре Hitman 3. Подробнее о них рассказало издание Game Informer 17 августа.

В Hitman 3 геймеров ожидают пять режимов: сюжетная кампания, «Неуловимая цель» (в этом режиме нужно будет выследить особого противника без использования подсказок), «Эскалация» (режим с постоянно возрастающей сложностью), «Контракты» (режим, позволяющий выбрать цель задания и метод её устранения), а также «Снайпер-убийца» (режим, в котором нужно будет ликвидировать цель, не поднимая шума). Сообщается также, что в третьей части франшизы не будет режима «Призрак» из предыдущих игр.

Напомним, Hitman 3 выйдет в январе 2021 года. По словам разработчиков, эта игра станет «драматическим завершением» трилогии о приключениях Агента-47.

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