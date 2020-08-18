Цхинвал, , 10:02 — REGNUM Прокуратура Южной Осетии по факту обстрела автомобиля министра внутренних дел республики Игоря Наниева возбудила уголовное дело. Об этом 18 августа сообщает ТАСС.

Как рассказал журналистам заместитель генерального прокурора Сергей Битиев, дело возбуждено по двум статьям. Одна — о покушении на жизнь государственного деятеля, вторая — о незаконном ношении и приобретении оружия.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 17 августа на окраине Цхинвала из пистолета обстреляли машину, в которой ехал глава МВД. Неизвестный, который находился в нежилом доме, произвел три выстрела, одна из пуль попала в дверцу автомобиля со стороны водителя.

Пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Осетии неизвестный обстрелял автомобиль главы МВД