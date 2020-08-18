Самара, , 09:53 — REGNUM Запрет на посещение лесов продлили до 21 августа в Самарской области. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 18 по 21 августа текущего года в регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за высокой пожароопасности лесов (4 класс).

По словам спасателей, самой распространенной причиной пожаров является нарушение простейших требований безопасности и халатность людей.

Сотрудники спасательного ведомства напоминают, что нельзя разводить костры на территориях, которые граничат с лесами, а также поджигать сухую траву.

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