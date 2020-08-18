Бейрут, , 09:42 — REGNUM Анализ почвы в порту Бейрута показал, что объект не подвергался ракетному обстрелу, передает 18 августа телеканал Al Arabiya.

«Анализ образцов почвы из порта не выявил следов ракетного обстрела», — передает телеканал со ссылкой на ливанский источник. Ранее президент Ливана Мишель Аун заявил, что следователи пока рассматривают несколько версий причины взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа прогремел мощный взрыв на складе в порту Бейрута. Погибли 178 человек, пострадали 6 тыс. человек, десятки числятся пропавшими без вести, более 300 тыс. остались без крова.