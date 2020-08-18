Тамбов, , 09:38 — REGNUM 23 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили 18 августа в региональном оперативном штабе.

«23 новых случая сегодня. Из них: 3 мужчины, 17 женщин, 3 детей (девочка 5 лет, девочка 6 лет, мальчик 11 лет). Возраст взрослых заболевших от 22 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 23 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе за период пандемии было подтверждено 6455 случаев заражения коронавирусом, 5663 человек выздоровели, 44 скончались.