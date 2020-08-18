Нур-Султан, 18 августа 2020, 09:35 — REGNUM В Казахстане скончался заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе Мухометкали Сатов, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Главное командование Нацгвардии, военный совет и совет ветеранов выразили соболезнования родным и близким. Причиной смерти стал COVID-19, который осложнился двусторонней пневмонией легких.
Мухометкали Сатов родился 29 июня 1961 года в Караганде. В должности заместителя главнокомандующего Нацгвардией работал с 20 мая 2014 года. В системе МВД работает с 1999 года.