Белгород, , 09:39 — REGNUM Виновной в мошенничестве с туристическими путёвками признали 41-летнюю жительницу Белгородской области. От её действий пострадали пять человек. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы, сообщат пресс-служба регионального УМВД.

Владелица туристического агентства продала пяти клиентам путёвки на отдых за границу. Однако обязательства по отправке туристов выполнять не собиралась, а незадолго до запланированного вылета женщина перестала отвечать на звонки клиентов, офис агентства был закрыт. Потерпевшие обратились в полицию. Как установили следователи, похитив более 695 тысяч рублей, злоумышленница покинула территорию региона. Её объявили в федеральный розыск и задержали в Смоленской области.

Хозяйка турагентства объяснила хищение денег материальными трудностями. В ходе следствия она частично возместила причинённый потерпевшим ущерб, поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил женщине один год лишения свободы в колонии общего режима.