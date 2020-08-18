Петрозаводск, , 09:43 — REGNUM В Карелии за последние сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ровно половина из них зафиксирована в столице республики, Петрозаводске. Об этом 18 августа сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Также подтверждены шесть новых случаев в Костомукше, три — в Кондопожском районе, два — в Прионежье, по одному случаю — в поселке Эссойла Пряжинского района, в Беломорске и в Кеми.

С учетом новых данных в Карелии за всё время пандемии выявлено 2752 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции.

Выздоровели и выписаны 1986 человек, в том числе 12 за последние сутки. Новых летальных исходов в последние часы не зарегистрировано, поэтому в списке смертей от COVID-19 в Карелии по-прежнему значится 24 человека.

В регионе 853 человека находятся на карантине, за сутки их количество сократилось на 43 человека.

Тем временем еще четыре человека за последние сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией с отрицательным анализом на коронавирус. С 1 апреля в регионе насчитали 1099 таких больных, 71 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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