Екатеринбург, , 09:31 — REGNUM В Свердловской области своевременно поставили прививку от клещевого энцефалита уже 306 362 человек с начала 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным структуры на 17 августа 2020 года, врачи провели 102 309 вакцинаций и 204 053 ревакцинаций. Прививки ставились «за счёт различных источников финансирования».

Если человек пропустил ревакцинацию, то ему необходимо провести анализ крови. По итогам исследования будет принято решение о схеме иммунизации пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подозревают энцефалит у 139 человек, а клещевой иксодовый боррелиоз — у 351 человека.

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