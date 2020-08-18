Москва, , 09:29 — REGNUM Большинство родителей в России (48%) считают сумму 3 тыс. рублей в месяц достаточной на карманные расходы для детей 13−17 лет. Таковы результаты опроса банка «Открытие», передаёт ТАСС.

Советский магазин «Детский мир» в Москве. 1957 год

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Треть родителей (34%) не прочь выделить на месяц своим детям на карманные расходы до 5 тыс. руб. Готовы дать 5−10 тыс. руб. 10% опрошенных (в Москве и Подмосковье — 19%). Только 2% родителей могут ежемесячно выделять детям 10−15 тыс. руб.

Почти четверть родителей (22%) готовы предоставить право самостоятельно покупать себе что-то детям в возрасте 7−10 лет, 29% — в возрасте 10−13 лет, 26% — в возрасте 13−16 лет, 9% — в возрасте 16−17 лет.

Опрос по телефону проведен 12−16 августа среди 1000 родителей детей до 18 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России у каждого пятого ребенка (19%) есть банковская карта или лицевой счёт в банке.

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