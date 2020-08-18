Пермь, , 09:21 — REGNUM В Перми строительство детского сада на ул. Байкальской, 26а ведется с отставанием от графика примерно на месяц. Причиной стал дефицит каменщиков, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Темпы строительства не устраивают. Понимаем, что объемы строительства социальных объектов колоссальные. При этом необходимо выполнить все работы качественно и в срок — жители очень ждут новый садик», — подчеркнул врио губернатора Дмитрий Махонин во время инспектирования стройплощадок, где возводят социальные объекты.

По его словам, подрядчик активизировал свою работу, пообещал соблюдать сроки строительства. В настоящее время готовность объекта составляет 38%.

Представитель подрядчика отставание по графику объяснил нехваткой каменщиков. «У нас нехватка каменщиков, это общая проблема для всего Пермского края, профессия востребованная. Поэтому сформировалось небольшое отставание по графику, которое мы стараемся компенсировать», — сказал он и добавил, что пока это удается. Одновременно ведутся работы по возведению третьего этажа, внутренней отделке на первом этаже, утеплению фасадов и проведению системы отопления.

Новый детский сад будет с музыкальной направленностью, его планируют назвать «Симфония». В здании планируют оборудовать студию звукозаписи, концертный зал. Кроме того, на территории дошкольного учреждения появится летняя эстрада, где дети будут давать концерты для жителей района.