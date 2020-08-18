Уфа, , 09:38 — REGNUM Работа зоопарка, который планируют создать в Башкирии, будет организована по примеру передовых зоопарков мира и с учетом современных требований гуманного отношения к животным. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, вопрос создания туристического центра, в котором будет расположен современный зоопарк, рассмотрели на совещании в правительстве региона.

Отмечается, что в зоопарке будут вести научную работу биологические факультеты вузов Башкирии с практикой студентов. При этом большое внимание будет уделяться изучению биологии, сохранению окружающей среды, а также вопросам воспитания детей и подростков в сфере бережного отношения к диким животным.

По словам чиновников, на базе зоопарка создадут турцентр, в котором отдыхающие будут узнавать об утвержденных маршрутах по увлекательным объектам природы республики. На территории туристического центра оборудуют велосипедные и беговые дорожки, а также спортплощадки. Сейчас чиновники решают вопрос по определению земельного участка, который бы соответствовал необходимым требованиям.

По словам первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, этот объект планируется как одна из визитных карточек республики.

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