Москва, , 09:11 — REGNUM В Москве 18 августа погода окажется в пределах климатической нормы. Об этом сообщает центр «Фобос».

"Инициатива в атмосфере столичного региона будет принадлежать антициклону, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет погожий летний денек с температурным фоном в пределах климатической нормы», — говорится в информации.

В столице ожидает небольшая облачность без осадков, воздух прогреется до 23 градусов, в Московской области — до 24 градусов. Скорость ветра не превысит 8 м/с.