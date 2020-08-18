Пермь, , 09:09 — REGNUM В Перми детскую поликлинику в Кировском районе должны открыть до 2022 года. Врио губернатора Дмитрий Махонин, инспектируя строящиеся социальные объекты, отметил, что долгострой поликлиники — одна из самых острых проблем Кировского района, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Поликлиника начала строиться в 2017 году, но не повезло с подрядчиком. Мы рассчитываем, что в ноябре-декабре следующего (2021) года передадим объект в пользование. Поликлинику жители очень ждут, их ожидания должны быть оправданы», — сказал Махонин.

Медучреждение рассчитано на 21 тыс. детей-пациентов. Общая площадь поликлиники составит более 5 тыс. квадратных метров. Проектом предусмотрен дневной стационар. Учреждение оснастят современным оборудованием.

Стоит отметить, что ранее был расторгнут контракт с подрядчиком «Инжстрой». Он внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Через суд с компании взыскивают ущерб, пени и неотработанный аванс.

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