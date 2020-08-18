Екатеринбург, , 09:16 — REGNUM С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» в Свердловской области госпитализировали уже 139 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Диагноз подтвердился пока у 26 человек, из них шестеро — дети до 17 лет.

Также в регионе госпитализировали 351 человека с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз». Болезнь выявлена более чем у половины госпитализированных — 216 человек, из них 29 — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области от укусов клещей в 2020 году пострадали уже более 30,7 тыс. человек.