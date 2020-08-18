Киев, , 09:21 — REGNUM Украинские чиновники из Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) отстранили 12-летнего сироту Максима Ткачука от участия в отборе на детское «Евровидение», сообщило 17 августа издание Strana.ua

С Youtube-канала отбора было удалено видео, на котором мальчик исполнил песню «Джамайка». На момент удаления оно собрало более 30 тыс. просмотров и было абсолютным лидером среди клипов других участников конкурса.

По словам бабушки исполнителя, украинские чиновники отстранили Максима из-за истории с песней «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни старики».

«Мне намекнули, что из-за песни «Смуглянка». Из телеканала никто не набирал и ничего не объяснял. Я бы хотела у них спросить, чтобы они мне лично сказали почему. Ребенок набрал больше 12 тысяч голосов, и больше 30 тысяч просмотров», — рассказала она.

Напомним, на Украине разгорелся скандал, после того, как в начале 2020 года Максим Ткачук исполнил советскую песню «Смуглянка» на конкурсе Stars of the Albion в Лондоне, посвящённом 75-летию победы во Второй Мировой войне. Вместо поздравлений с победой, украинские националисты подвергли ребёнка массовой травле.

Ситуацию прокомментировал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский:

«Черти облезлые, так это вы ребенка-сироту из конкурса вышвырнули… Мы вместе подадим заявление в Национальную полицию… научим больших деятелей культуры не угрожать двенадцатилетним сиротам», — написал он в своём Telegram-канале.

Позже Бужанский опубликовал депутатский запрос, адресованный НОТУ, в котором потребовал от чиновников объяснить причины такого решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что в ближайшее время в рамках «декоммунизации» в Киеве снесут герб СССР со щита Родины-матери, а также превратят памятник Щорсу в «Тёмного всадника».

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