Тбилиси, , 09:10 — REGNUM В Грузии за последние сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом. Эти данные 18 августа разместили на сайте Stopcov.ge.

Всего на текущую дату в стране зафиксирован 1351 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Данных о новых случаях выздоровления от COVID-19 за сутки нет. Всего их 1092, или почти 81% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 17 пациентов. В карантине размещены 7597 человек, в стационаре — 249.

Стоит отметить, в Грузии с 10 августа действует карантин в нескольких селах и деревнях в муниципалитете Местии, где выявили очаг распространения коронавируса. Также известно о нескольких случаях заражения SARS-CoV-2 среди пограничников, которые несли службу на КПП на границе с Россией.

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